E…STATE ROCK un emozionante viaggio nel mondo del rock raccontato ai Pancaldi

15 Giugno 2021

Il 2 luglio 2021 a Livorno: il mare, il tramonto, l'aperitivo, la musica ed uno straordinario spettacolo sulle icone del rock

Livorno 15 giugno 2021

Blue Eyes Eventi in collaborazione con Confcommercio Provincia di Livorno presenta E…STATE ROCK un emozionante e divertente viaggio nel mondo del rock, raccontato da due voci di Virgin Radio: Massimo Cotto, giornalista, scrittore, presentatore, speaker e Nico Carminati, regista e DJ.

A Livorno, sulla splendida terrazza di Palazzo Pancaldi si inizierà con i Due – Classy Classics in una straordinaria interpretazione di musica rock in versione acustica: Angela Tomei, nota violinista e Marzio Pinzauti , polistrumentista che vanta un’esperienza di migliaia di concerti live.

E…STATE ROCK sarà un’improvvisazione di storie che sgorgheranno spontanee e diverse a seconda dell’interazione con il pubblico.

L’evento sarà a posti limitati e con l’acquisto del biglietto, in omaggio un’esclusiva t-shirt inedizione limitata firmata TOODOG.

Parte del ricavato verrà devoluto all’Associazione Sogni che da anni si occupa di realizzare i sogni di bambini malati di tumore e leucemie. “In un sogno non c’è solo il desiderio di far accadere qualcosa, c’è speranza, emozione, c’è linfa che diventa germogli di vita. Per questo l’Associazione si chiama Sogni: “perché attraverso i sogni, speriamo di far germogliare vita.”

Il direttore provinciale Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli ha introdotto la conferenza stampa auspicando una rinascita delle attività artistiche e musicali e con essa una ripresa delle attività economiche.

PROGRAMMA:

VENERDI 2 LUGLIO 2021

Ore 19.30 Apericena e musica live con DUE CLASSY CLASSICS

Ore 21.00 Spettacolo THUNDER ROAD, le strade di Bruce Springsteen verso la terra promessa

Ore 22.30 DJ SET con NICO CARMINATI

PALAZZO PANCALDI, Viale Italia 56, LIVORNO

