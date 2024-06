Cronaca

18 Giugno 2024

Livorno, 18 giugno 2024 – “Estate Sicura” c’è il bando del Comune per la vigilanza lungo le scogliere

Il Comune di Livorno, settore Protezione Civile e Demanio, ha pubblicato un bando rivolto al mondo dell’associazionismo, per la sottoscrizione della convenzione “Livorno Estate Sicura”, finalizzata all’intensificazione della vigilanza sulla balneazione e allo svolgimento di attività di informazione e di prima assistenza ai bagnanti in difficoltà, lungo le scogliere del Romito e di Quercianella (tratto di costa compreso tra il Castello del Boccale ed il porticciolo di Chioma).

Per l’attività di vigilanza, che si svolgerà tutte le domeniche dal 6 luglio all’8 settembre e tutti i giorni dal 10 al 18 agosto, è previsto l’utilizzo di mezzi mobili a terra e di mezzi nautici per l’eventuale recupero di infortunati dalle scogliere.

Per sostenere il progetto l’Amministrazione comunale mette a disposizione 31.000 euro quale rimborso spese per le attività effettivamente svolte dall’associazione (o dalle associazioni in caso di partecipazione in forma associata).