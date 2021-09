Home

Cronaca

Esternalizzazioni, Usb Livorno: “Azienda condannata ad assumere direttamente”

Cronaca

24 Settembre 2021

Esternalizzazioni, Usb Livorno: “Azienda condannata ad assumere direttamente”

Livorno 24 settembre 2021

Il Sindacato Usb Livorno comunica che con una sentenza del Tribunale del Lavoro di Livorno il Giudice Federica Manfrè ha condannato la società Bertani, che gestisce alcuni piazzali di logistica portuale a Livorno, ad assumere due lavoratori che in precedenza erano occupati in una delle ditte in appalto”.

“Questa sentenza conferma quanto come USB abbiamo sempre denunciato.

Il sistema degli appalti in quei piazzali non è mai stato regolare e tutti i lavoratori dovrebbero essere reintegrati ponendo fine alla scellerata esternalizzazione del 2016 quando la società Elia fu acquisita dalla Bertani.

Questa sentenza , inoltre, getta pesanti ombre sull’operato dei sindacati presenti all’epoca che gestirono la “trattativa”. CGIL e CISL.

Sostanzialmente il giudice ha riconosciuto che il contratto di appalto tra Bertani e l’allora Alfa Trasporti cooperativa era di fatto “illegale”.

In realtà era la prima società ad avere il controllo materiale dei lavoratori e del piazzale.

Lo stesso identico meccanismo attuale con tre nuove società che operano.

La cooperativa CPM ( che addirittura applica il contratto multiservizi quando dovrebbe avere quello della logistica), La MT e la TM.

Il meccanismo delle interdizioni stà li a dimostrare, se ce ne fosse bisogno, come sia in realtà Bertani a gestire la forza lavoro e decidere chi può entrare e chi no.

Questa sentenza arriva proprio nel momento in cui una delle tre società ha deciso di chiudere l’appalto e licenziare 25 lavoratori tra cui anche diversi “storici”.

Lavoratori che grazie all’accordo sull’esternalizzazione hanno perso almeno il 30 % del loro salario.

Se nel 2016 i sindacati presenti avessero sostenuto una causa collettiva adesso probabilmente sarebbero tutti dipendenti diretti invece, fu scelto come al solito il “male minore” secondo il ragionamento del “alla fine abbiamo salvato i posti di lavoro” per poi ritrovarsi comunque a casa dopo anni di lavoro.

USB continuerà a denunciare con tutti i mezzi il meccanismo marcio degli appalti nella logistica.

Faremo la nostra parte per difendere i 25 operai della MT che, a nostro avviso, devono essere immediatamente assunti dalla Bertani con contratto della logistica e i livelli adeguati”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin