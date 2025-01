Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno) 22 gennaio 2025 Estorsione nei confronti di una 18enne, arrestato 32enne tunisino

Nella zona del capolinea degli autobus antistante al porto di Portoferraio, veniva arrestato un cittadino tunisino di 32 anni per il reato di estorsione.

L’uomo, dopo essere entrato in possesso del telefono cellulare di una ragazza di 18 anni, riusciva a mettersi in contatto con la stessa richiedendole la somma di 50 euro per la restituzione del cellulare.

Il soggetto veniva fermato dal personale della Polizia di Stato nelle fasi immediatamente successive allo scambio con ancora indosso la banconota da 50 euro, debitamente segnata, utilizzata dalla ragazza per rientrare nel possesso del telefono.

L’uomo veniva tratto in arresto dagli agenti del Commissariato di Portoferraio e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la quale, dopo aver convalidato l’arresto, lo sottoponeva alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.