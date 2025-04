Home

8 Aprile 2025

Livorno 9 aprile 2025 Estrae un coltello e minaccia i carabinieri dopo essere stato colto sul fatto. Denunciato irregolare nordafricano

I Carabinieri della Stazione di Livorno Centro, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, in ottica di contrasto al degrado urbano, hanno denunciato in stato di libertà un 57enne di origini nordafricane, irregolare sul territorio nazionale, per minaccia e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Due carabinieri liberi dal servizio hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto tra le auto in sosta e tentare di aprire la portiera di una di queste. I militari si sono quindi immediatamente qualificanti intimandogli di fermarsi, ma l’uomo dapprima li avrebbe minacciati estraendo un coltello e poi sarebbe fuggito, lasciando cadere l’arma a terra.

Allertata nel frattempo la centrale operativa del Comando Provinciale, il 57enne è stato poco dopo rintracciato e bloccato dalla pattuglia della Stazione mandata in ausilio.

All’esito della perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di un ulteriore coltello, avente lama di 5 cm; entrambe le armi bianche sono state sottoposte a sequestro. Non avendo saputo fornire una valida motivazione riguardo al loro possesso ed al porto in luogo pubblico, è stato denunciato penalmente alla Procura della Repubblica di Livorno.