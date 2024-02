Home

Etichettatura prodotti vinicoli, le novità in un webinar gratuito della Camera di Commercio. Come partecipare

15 Febbraio 2024

“Stato dell’arte e novità per l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli”

WEBINAR GRATUITO ONLINE- 22 FEBBRAIO, ORE 9:30

Livorno 15 febbraio 2024 – Etichettatura prodotti vinicoli, le novità in un webinar gratuito della Camera di Commercio. Come partecipare

Lo Sportello Etichettatura della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino, organizza il prossimo 22 febbraio, alle ore 9:30 un webinar online, dedicato alla tematica dell’etichettatura del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Il webinar si focalizza sui recenti aggiornamenti della normativa e sulle regole da seguire per la corretta commercializzazione di questi prodotti, soffermandosi anche sugli aspetti analitici, i profili di responsabilità e la disciplina sanzionatoria.

Dall’entrata in vigore, l’8 dicembre 2023, dell’obbligo di inserire in etichetta le informazioni sugli ingredienti e i valori nutrizionali, si passa ai recenti aggiornamenti della normativa di settore.

Il 24 novembre 2023 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le domande e risposte sull’attuazione delle nuove disposizioni comunitarie, per fornire chiarimenti in merito alla corretta indicazione dell’elenco degli ingredienti, della dichiarazione nutrizionale e dell’utilizzo dell’etichettatura elettronica.

Recentemente, con specifico Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio 2024, è stata introdotta una deroga specifica per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online entro il 21 febbraio al link

https://www.lab-to.camcom.it/moduli/170/focus-nazionale-prodotti-vitivinicoli/

disponibile anche sul sito camerale.

