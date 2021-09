Home

eToro cresce ancora: per il broker aumentano ricavi e nuovi utenti

28 Settembre 2021

eToro cresce ancora: per il broker aumentano ricavi e nuovi utenti

Dal 2007 ad oggi eToro è stato in grado di rivoluzionare il settore del trading finanziario, cambiando il modo di investire online grazie all’innovazione tecnologica e all’attenzione dedicata alle esigenze degli investitori privati. A gennaio 2021 il broker ha festeggiato i 20 milioni di clienti in tutto il mondo, con una forte presenza a livello europeo, mentre nel secondo trimestre ha acquisito 2,6 milioni di clienti in più rispetto allo stesso periodo del 2020.

Si tratta di un ulteriore crescita del 121%, accompagnata da un incremento del 125% dei ricavi con 362 milioni di dollari incassati da aprile a giugno. Come annunciato dal CEO e cofondatore di eToro, Yoni Assia, a giugno 2021 il broker ha registrato una crescita del 158% dei funded account a quota 2 milioni. Secondo Assia il successo di eToro è legato soprattutto a tre fattori, la proposta di una piattaforma facile da utilizzare, risorse per l’educazione finanziaria e l’offerta di prodotti d’investimento adatti alle esigenze degli investitori di oggi.

Ciò riguarda soprattutto le criptovalute, un settore in cui le soluzioni d’investimento di etoro sono in grado di distinguersi rispetto alla concorrenza. Oltre a un’ampia gamma di crypto token il broker propone il trading CFD sulle monete virtuali, la compravendita di criptovalute tramite un exchange avanzato, il wallet digitale eToroX e una serie di CopyPortfolios tematici sul mondo cripto per investire in modo diversificato su tecnologie blockchain, finanza decentralizzata e criptovalute.

Trading e investimenti: pro e conto dei servizi di eToro

Nonostante il successo del broker eToro è importante scegliere la piattaforma per il trading e gli investimenti online in modo accurato, valutando con attenzione tutti gli aspetti del servizio prima di prendere una decisione.

Per capire se la piattaforma sia in grado di offrire una soluzione adatta alle proprie esigenze, è possibile consultare la recensione realizzata dagli esperti di Finaria.it, che permette di scoprire tutte le caratteristiche di etoro grazie a un’analisi completa e dettagliata.

I professionisti del portale d’informazione individuano alcuni punti importanti da analizzare, a partire dal giudizio positivo su eToro degli utenti secondo le recensioni di Trustpilot, dove spesso le opinioni sono piuttosto negative.

Il broker richiede un deposito minimo più alto rispetto ad altri competitors del settore, tuttavia l’importo è ragionevole e commisurato ai tantissimi servizi messi a disposizione da eToro. Inoltre è un’impresa regolata CySEC, FCA e ASIC, registrata anche alla Consob in Italia.

Un servizio utile per i trader principianti è il conto demo gratuito con il quale fare pratica, uno strumento che aiuta gli investitori senza esperienza a prendere confidenza con la piattaforma e l’attività finanziaria in modo graduale. Un aspetto positivo è la disponibilità di tecnologie moderne per il trading e gli investimenti, a partire dalla piattaforma multi-asset con la sua interfaccia user-friendly davvero semplice da usare, fino all’app di trading mobile ottimizzata sia per dispositivi Android che iOS.

Tra gli aspetti da migliorare ci sono senza dubbio il conto gestibile appena in dollari, una condizione che costringe a convertire i depositi effettuati in euro per gli investitori italiani, oltre alla commissione sui prelievi che potrebbe essere ridotta.

Al contrario, eToro propone spread bassi sul trading CFD, zero commissioni sulla compravendita di azioni ed ETF senza l’uso della leva finanziaria e la funzione di copy trading per copiare le posizioni degli altri trader. Ottima anche l’offerta di soluzioni per gli investimenti sulle criptovalute, in assoluto una delle migliori del settore.

L’offerta per la formazione finanziaria del broker eToro

Una delle caratteristiche principali di eToro è l’attenzione nei confronti dei trader neofiti, mettendo a disposizione delle persone che iniziano a investire online una serie di servizi dedicati.

Recentemente il broker ha lanciato la nuova piattaforma eToro Trading Academy, uno strumento interamente riservato all’educazione in ambito finanziario accessibile gratuitamente da tutti gli utenti iscritti. All’interno sono presenti risorse utili per principianti e professionisti, sempre aggiornate per garantire la massima attualità delle informazioni.

Dentro Trading Academy di eToro è possibile trovare i live webinar, basta registrarsi agli eventi in programma e scoprire sia le funzionalità d’investimento del broker sia i consigli dei professionisti sul trading online.

Sono presenti anche gli eCourse per migliorare le tecniche d’investimento, con un focus sull’analisi tecnica e le principali strategie d’investimento, con tantissimi video di trading che spiegano come investire in modo efficiente sui mercati anche per chi parte da zero senza competenze pregresse.

