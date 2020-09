Home

Politica

Eugenio Giani, ringraziamenti e dichiarazoni alla stampa: “Primo impegno? Andrò al santuario di Montenero”

Politica

22 Settembre 2020

Eugenio Giani, ringraziamenti e dichiarazoni alla stampa: “Primo impegno? Andrò al santuario di Montenero”

Livorno 22 settembre 2020

Eugenio Giani ringrazia la Toscana e annuncia il suo primo impegno:

“Andrò al santuario di Montenero”.

“Grazie al grande lavoro di chi ha governato prima di me.

Grazie al popolo toscano per questa straordinaria prova di democrazia.

Grazie alle mie avversarie ed avversari per i contributi che hanno dato in questa sfida elettorale.

E adesso insieme, per una Toscana più forte e unita!”

“Domattina farò tre cose: andrò al santuario della Madonna di Montenero”. A rivelarlo a margine della conferenza stampa di insediamento è il neo eletto presidente della Toscana, Eugenio Giani. “Successivamente andrò a dagli operai di un’azienda in crisi – Ha continuato Giano – L’avevo promesso in campagna elettorale e ora mantengo la parola data”. (Fonte LaPresse)

Le dichiarazioni di Eugenio Giani alla Stampa

🔴 Le mie dichiarazioni alla stampa! Gepostet von Eugenio Giani am Montag, 21. September 2020