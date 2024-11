Home

Sport

Arti Marziali

Eugenio Sturniolo, della palestra Senshi Vice Campione del Mondo ai “World Shuai Jiao Games” in Cina.

Arti Marziali

4 Novembre 2024

Eugenio Sturniolo, della palestra Senshi Vice Campione del Mondo ai “World Shuai Jiao Games” in Cina.

Livorno 4 novembre 2024 Eugenio Sturniolo, della palestra Senshi Vice Campione del Mondo ai “World Shuai Jiao Games” in Cina.

La scorsa settimana in Cina, nella città di Baoding, Eugenio Sturniolo, atleta della palestra A.S.D. Senshi Judo di Livorno, ha raggiunto un risultato straordinario ai “World Shuai Jiao Games”. In una competizione d’élite che richiama i migliori atleti di Shuai Jiao a livello mondiale, Eugenio ha conquistato una meritatissima medaglia d’argento nella categoria adults B -90 kg maschili.

L’atleta è stato scelto per rappresentare l’Italia in questo evento mondiale grazie al titolo conquistato di Campione Italiano nella sua categoria.

Lo Shuai Jiao, è una delle discipline più antiche della cultura Cinese, ha dato le basi alla JuJitzu, Lotta Mongola e al Judo.

La finale della competizione, combattuta contro l’avversario cinese Arjan, uno dei migliori atleti della Mongolia interna, ha visto Eugenio esibirsi in una prestazione eccezionale. Non solo l’atleta ha raggiunto il secondo gradino del podio, ma è stato anche premiato per la migliore azione tecnica della categoria, un riconoscimento che attesta il suo livello di competizione. Alla manifestazione sportiva, valevole come campionato mondiale, hanno partecipato 13 atleti italiani della Italian Shuai Jiao Union, accompagnati dal M° Antonio Langiano, principale divulgatore di questa disciplina in Europa e in Medio Oriente, e dal M° Alessio Pasciulli, l’unico Campione del Mondo nella storia dello Shuaijiao per un Europeo e detentore di numerosi trofei internazionali.

Eugenio Sturniolo ha dimostrato che con dedizione, disciplina e passione, è possibile competere e eccellere ai massimi livelli di questo sport. La sua performance in Cina non solo ha portato lustro alla palestra A.S.D. Senshi Judo di Via Grotta delle Fate ma ha anche rafforzato la posizione dell’Italia nel panorama internazionale del Shuai Jiao.

Eugenio Sturniolo, della palestra Senshi Vice Campione del Mondo ai “World Shuai Jiao Games” in Cina. #livornesi #sport# #livorno