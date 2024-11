Livorno 9 novembre 2024 Eurochocolate 2024: Loretta Fanella presenta “E’(s)Senza”, il dolce inclusivo per celebrare il trentennale della fiera del cioccolato

Dal 15 al 24 Novembre Perugia si prepara a diventare ancora una volta il cuore pulsante del cioccolato con Eurochocolate 2024, una manifestazione che unisce cibo, arte e intrattenimento in una cornice straordinaria come quella del centro storico. Quest’anno l’evento assume un respiro sempre più internazionale grazie a un esclusivo programma di degustazioni guidate da produttori di cacao provenienti da ogni angolo del mondo: dalle Filippine alla Jamaica, dal Madagascar all’Indonesia. Lo spazio Eurochocolate World, concentrato nella zona Borsa Merci, è infatti interamente dedicato ai 33 produttori di cacao provenienti dai principali Paesi di origine del cacao in Asia, Africa e America Latina, che trasformano direttamente le fave di cacao in cioccolato con metodi “bean to bar” (dai semi alla tavoletta) e “tree to bar” (dalla pianta alla tavoletta: si riferisce a chi trasforma il cioccolato a partire dalle fave della propria piantagione).

Tra spettacoli di giocolieri, artisti di strada, chef e pasticcieri, i visitatori saranno coinvolti in una festa che attraversa le culture, con opportunità di conoscere da vicino il cioccolato autentico, scoprendo la ricchezza di aromi e varietà di un mondo complesso e affascinante, paragonabile alla raffinatezza dell’universo vinicolo.

Tra gli special guest di questa edizione, sabato 16 novembre, sarà protagonista sul palco principale la Chef Pâtissier livornese Loretta Fanella, ex pasticciera delle cucine stellate di Carlo Cracco e di Ferran Adrià, con una creazione esclusiva e inclusiva in grado di offrire un’esperienza sensoriale unica e rispettosa delle diverse esigenze alimentari. Si chiama “E’(s)Senza”, un gioco di parole che riassume la sostanza del dolce: un dessert “democratico” privo di glutine, latticini e uova, concepito per essere consumato da tutti. Il dolce avrà come ingredienti caratterizzanti la pacha de cacao (la polpa zuccherina che avvolge i semi del frutto fresco) e un cioccolato realizzato con con il raro cacao Chuncho del Perù.

“Voglio che ogni dolce racconti una storia – una storia fatta di sapori, ricordi e momenti di gioia – e che sia accessibile a chiunque, indipendentemente dalle intolleranze alimentari”, spiega la Pastry Chef.

L’incontro si inserisce nel ricco calendario di appuntamenti di Eurochocolate, che quest’anno punta su innovazione, sostenibilità e inclusività. Con questo evento speciale, Loretta Fanella si conferma ambasciatrice di una pasticceria moderna e accessibile, dedicata a un pubblico sempre più attento alla qualità e al benessere.

Tra gli ospiti dell’edizione numero 30 anche il noto pastry chef lucchese Damiano Carrara che interverrà sul palco domenica 17 per presentare il suo ultimo libro ‘Naturalmente’, un ricettario di pasticceria moderna.

Tutti gli appuntamenti di Eurochocolate World sono consultabili e prenotabili dal sito: www.cacaosolution.it.