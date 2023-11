Home

Europa Verde Livorno “Più verde, meno cemento, è possibile fare un passo avanti”, lettera a Salvetti

10 Novembre 2023

Livorno 10 novembre 2023 – Europa Verde Livorno “Più verde, meno cemento, è possibile fare un passo avanti”, lettera a Salvetti

“Egregio Sindaco,

Ci rivolgiamo a Lei attraverso questa lettera aperta per manifestare la nostra preoccupazione e la nostra ferma opposizione alla cementificazione del nostro amato territorio di Livorno.

Riconosciamo che le previsioni dell’ultimo piano regolatore in via di approvazione hanno un impatto minimo rispetto ai piani

del passato, che però hanno messo a serio rischio un territorio già vulnerabile.

La cementificazione rappresenta una minaccia per la bellezza naturale e la fragilità del nostro ambiente locale, e richiede una seria riflessione sul suo impatto attuale e a lungo termine.

Invece di procedere con progetti di ulteriori cementificazione che potrebbero continuare a compromettere il nostro territorio, invitiamo con forza l’Amministrazione Comunale a considerare un approccio più sostenibile.

Una soluzione responsabile e rispettosa dell’ambiente potrebbe essere la riforestazione, con l’obiettivo di decementificare alcune delle aree già urbanizzate.

Inoltre, considerando la necessità di spazi per le aziende e le attività commerciali, suggeriamo di rivalutare e recuperare le aree abbandonate o dismesse invece di estendere ulteriormente la cementificazione.

A nostro avviso è facile fare un passo indietro: non si tratta di grandi superfici. Sono quelle previste a Vallin Buio (AT10) che andranno a impermeabilizzare 73200 metri quadri, dove prima c’era la campagna.

Poi ci sono 2100 metri quadri che andranno ad essere coperti in via del Limone (AT15). Si aggiungono i 3500 metri quadri di via delle robinie (AT16), i 3900 metri quadri di via della Padula (AT09), i 5300 metri quadri di Antignano (via dei Caduti nei Lager nazisti).

A questi circa 90000 metri quadri si aggiungono le nuove urbanizzazioni di Borgo di Magrignano, del Nuovo Centro e di Banditella per un totale complessivo di impermeabilizzazione che non riusciamo a leggere dalla schede BM del piano operativo ma che

dovrebbe arrivare a superare i 120000 metri quadri di impermeabilizzazione.

Chiediamo di invertire la tendenza, di cancellare queste previsioni e di andare oltre: di prevedere delle decementificazioni e delle riforestazioni.

Questo approccio non solo aiuterebbe a rendere più sicuro il territorio, ma contribuirebbe anche a rivitalizzare le aree inutilizzate e dare nuova vita alle attività economiche locali.

Chiediamo con insistenza che si dia priorità a un piano che preservi l’ambiente, protegga la vulnerabilità del nostro territorio e promuova uno sviluppo sostenibile. Livorno è un luogo speciale, e insiemepossiamo lavorare per mantenerlo tale per le generazioni future.

Ringraziamo per l’attenzione e la considerazione che darà a questa importante questione.

Per il Direttivo di Europa Verde Livorno

Gabriele Volpi

