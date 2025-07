Home

23 Luglio 2025

Europa Verde: “Mai più tir sugli scogli, Lotto Zero opera fondamentale

Livorno 23 luglio 2025 Europa Verde: “Mai più tir sugli scogli, Lotto Zero opera fondamentale

Europa Verde parteciperà al convegno organizzato dal Partito Democratico sul tema del “Lotto Zero”, in programma venerdì presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo a Livorno.

La realizzazione del “Lotto Zero”, ovvero il proseguimento in tunnel della Variante Aurelia dal Maroccone a Chioma, passando sotto le colline del Romito, è un’opera che riteniamo fondamentale per collegare Livorno al sud della provincia, un’infrastruttura troppo a lungo dimenticata.

Per Europa Verde, il “Lotto Zero” non è solo una questione viaria, ma una grande occasione per ripensare la strada del Romito in chiave sostenibile e per rilanciare la vocazione turistica della città e della sua bellissima scogliera.

La strada del Romito potrà finalmente essere riqualificata come “Strada del Parco delle Colline Livornesi”, liberandola dal traffico pesante e restituendola a cittadini e turisti.

Diciamo con forza: mai più TIR sugli scogli.

Il “Lotto Zero” rappresenta il collegamento che manca, un’opportunità concreta per coniugare sviluppo, tutela del paesaggio e valorizzazione del patrimonio naturale.

E’ quanto dichiarano Lorena Marzini e Gabriele Volpi, Portavoce Europa Verde Livorno