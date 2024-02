Home

Provincia

Europa Verde: “Per un Cambio del Sistema Energetico: Unire le Forze per un Futuro Sostenibile”

Provincia

23 Febbraio 2024

Europa Verde: “Per un Cambio del Sistema Energetico: Unire le Forze per un Futuro Sostenibile”

Livorno 23 febbraio 2024 – Europa Verde: “Per un Cambio del Sistema Energetico: Unire le Forze per un Futuro Sostenibile”

In un mondo segnato da divergenze sul cambiamento climatico, è essenziale agire insieme per garantire un futuro sostenibile. La nostra casa comune, il pianeta Terra, richiede una risposta urgente e concreta alla sfida del cambiamento climatico. Nonostante le varie opinioni, i dati scientifici dimostrano chiaramente il ruolo dell’attività umana nell’aggravare questa crisi ambientale. A sostegno di ciò, l’ultimo rapporto dell’IPCC sottolinea l’irrefutabile impatto umano sul clima e la necessità di azioni immediate per mitigare i cambiamenti climatici.

L’ora di agire è adesso. Settori come le centrali elettriche, l’industria e i trasporti sono tra i maggiori responsabili delle emissioni di gas serra. È cruciale adottare misure incisive per minimizzare o eliminare il loro impatto ambientale. Le energie rinnovabili, quali il sole, il vento e l’acqua, sono la chiave per un futuro energetico sostenibile. Mentre riconosciamo il dibattito in corso sull’energia nucleare, crediamo fermamente che le rinnovabili rappresentino la soluzione più sicura e sostenibile.

A Livorno, vediamo l’opportunità di installare almeno 200 megawatt di energia eolica sul porto e nelle aree industriali. Questo è solo l’inizio di un piano ambizioso che richiede la collaborazione di tutti gli attori per una transizione energetica efficace. Invitiamo le parti interessate a unirsi a noi in un tavolo di discussione per delineare strategie concrete e a lungo termine.

Siamo consapevoli delle sfide, ma anche dell’importanza cruciale di questo momento. Il rapporto dell’IPCC è un chiaro campanello d’allarme: è tempo di unire le forze per un futuro sostenibile, per il bene del nostro pianeta e delle generazioni future. Agiamo oggi per un domani più verde e pulito.

Lo dichiarano. Eros Tetti, Europa Verde Toscana e Gabriele Volpi, Europa Verde Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin