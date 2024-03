Home

Europa Verde: “Porteremo una Rivoluzione Ecologista nelle Prossime Elezioni Amministrative”

1 Marzo 2024

Livorno 1 marzo 2024 – Europa Verde: "Porteremo una Rivoluzione Ecologista nelle Prossime Elezioni Amministrative"

Livorno – In vista delle prossime elezioni amministrative, Europa Verde Toscana e la sezione locale di Livorno, guidate dai portavoce Eros Tetti e Gabriele Volpi, presentano un’ambiziosa agenda per trasformare Livorno e l’intera regione Toscana in un modello di sostenibilità e innovazione energetica.

“A Livorno come in tutta la Toscana, ci impegniamo a creare centinaia di posti di lavoro attraverso la transizione energetica ed ecologica,” affermano Tetti e Volpi. “La nostra visione, sebbene complessa, rappresenta l’unica via per superare l’attuale crisi stagnante. Puntiamo sull’installazione di grandi impianti di energia rinnovabile in zone già antropizzate per fornire energia pulita e creare nuove opportunità occupazionali.”

Il programma prevede inoltre lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili su tutto il territorio toscano. Queste associazioni tra cittadini, attività commerciali, imprese e autorità locali mirano a produrre, consumare, vendere e scambiare energia elettrica da fonti rinnovabili, promuovendo l’indipendenza energetica e sostenendo l’economia locale.

“Vogliamo anche ristabilire un legame vitale tra città e campagna, attraverso la ricostruzione delle filiere del cibo e dell’artigianato. Incentiveremo i commercianti che puntano sui prodotti locali, sinonimo di qualità e riduzione delle emissioni,” aggiungono i portavoce.

Un altro pilastro della nostra iniziativa è il progetto di riforestazione urbana, che porterà più verde e alberature in città, contribuendo a ridurre le emissioni, combattere le polveri sottili e offrire sollievo dalle ondate di calore estivo.

“Inoltre, incentiveremo una mobilità dolce e green e lavoreremo a stretto contatto con le aziende locali per costruire insieme la Livorno del futuro: una città più verde, sostenibile e attenta alle esigenze dei suoi cittadini,” sottolineano Tetti e Volpi.

Basandosi sui dati positivi di città europee che hanno adottato strategie simili, Europa Verde Toscana e Livorno sono convinte che questo percorso porterà notevoli benefici economici e garantirà un futuro prospero alle nuove generazioni.

“Nei prossimi mesi, ci impegneremo a spiegare passo dopo passo come intendiamo rivoluzionare Livorno, contando sul supporto e sulla partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica e politica,” concludono Eros Tetti e Gabriele Volpi.

