27 Gennaio 2024

Livorno 27 gennaio 2024 – Europa Verde: una città più pulita per un futuro sostenibile

Il Direttivo di Europa Verde Livorno fa appello ai cittadini e alle forze politiche che amministrano e amministreranno la città di Livorno dopo le prossime elezioni comunali per una città più pulita

“L’Amministrazione Comunale di Livorno (questa e la prossima) dovrà impegnarsi a rendere la città più pulita per tutti i suoi cittadini.

È nostro obiettivo garantire un ambiente più salubre e accogliente, dove ognuno possa godere di spazi pubblici liberi da rifiuti abbandonati e sigarette.

Per questo motivo, chiediamo di assicurare la presenza di operatori ecologici in ogni strada, almeno una volta al giorno, per la pulizia e la raccolta dei rifiuti. Chiediamo di garantire che i cestini non siano mai troppo pieni e che i marciapiedi siano liberi da rifiuti abbandonati.

È fondamentale sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza di essere responsabili nei confronti dell’ambiente.

In Italia, si stima che vengano abbandonate ben 14 miliardi di cicche di sigarette ogni anno, le quali rilasciano sostanze velenose nell’ambiente per almeno cinque anni. Questo comportamento dannoso colpisce direttamente il nostro mare e l’ecosistema circostante.

La pulizia delle strade e dei marciapiedi non è soltanto un compito dell’Amministrazione, ma anche una responsabilità di tutti i cittadini. Siamo consapevoli che una città più pulita può influenzare positivamente i comportamenti di tutti. Pertanto sarà importante partecipare attivamente alla sfida di rendere Livorno una città più pulita, liberandola dai rifiuti abbandonati e dalle sigarette nonché dalle deiezioni solide ma anche liquide rilasciate dai cani portati a passeggio da proprietari spesso “distratti”.

Educare alla bellezza le nuove generazioni significa migliorare il loro spirito critico, e suscitare in essi la voglia di tutelare, custodire, imitare ciò che ritengono bello. Si tratta, dunque, di insegnare a rintracciare le qualità positive che ci sono nella nostra realtà quotidiana

Insieme possiamo fare la differenza. Oltre a promuovere una corretta raccolta differenziata, è necessario anche a prestare attenzione a coloro che sono in difficoltà, offrendo il nostro aiuto e supporto.

La nostra Città, per noi e per le generazioni future, merita di essere amata e rispettata da tutti i suoi abitanti. Siamo fiduciosi che, con il vostro contributo, possiamo trasformare Livorno in un luogo più pulito, sano e accogliente per le generazioni future.

Per raggiungere questi obiettivi, non può essere sufficiente una pur auspicabile stretta di vigilanza e di sanzioni, ma occorre intervenire sul piano culturale e della comunicazione. Occorre cambiare la narrazione che appartiene da alcuni anni alla nostra cittadinanza, che tende a scambiare il menefreghismo ed una certa anarchia comportamentale con la “goliardia labronica” che autorizzerebbe a comportarsi come più ci fa comodo”.