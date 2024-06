Home

10 Giugno 2024

Livorno 10 giugno 2024 – Europee: La premier Meloni sui social fa il segno della vittoria, Fdi si conferma primo partito e supera le politiche

Alle Europee, Fratelli d’Italia si è il partito leader in Italia, con Giorgia Meloni che si avvicina alla soglia del 30% dei consensi. Dai sondaggi immediati effettuati da SWG, si prevede che Fratelli d’Italia otterrà un risultato che varia tra il 27% e il 31%. Il Partito Democratico (Pd) si colloca al secondo posto con previsioni che oscillano tra il 21,5% e il 25,5%. Il Movimento Cinque Stelle si posiziona come terzo, con una percentuale tra il 10% e il 12%. A seguire, troviamo la Lega e Forza Italia, entrambi stimati tra il 7,5% e il 9,5%. L’Alleanza Verdi e Sinistra sembra avere buone probabilità di superare la soglia di sbarramento, con una previsione tra il 4% e il 6%. In una situazione incerta si trovano Azione e Stati Uniti d’Europa, con una stima tra il 3% e il 5%.

Per quanto riguarda la distribuzione dei seggi nel prossimo Parlamento Europeo, secondo le proiezioni iniziali pubblicate da YouTrend basate sugli exit poll, Fratelli d’Italia otterrebbe 22 seggi, quattro in più rispetto al Pd che si assesterebbe a 18 seggi. Il Movimento Cinque Stelle avrebbe 10 seggi, mentre Forza Italia e la Lega ne avrebbero 7 ciascuno. Seguono l’Alleanza Verdi e Sinistra con 6 seggi, gli Stati Uniti d’Europa con 5, e il Südtiroler Volkspartei con 1 seggio