Europee Livorno: PD e M5S perdono migliaia di consensi, Lega crolla ed FdI vola

Politica

10 Giugno 2024

al termine dello scrutinio dei 172 seggi elettorali dai dati si può vedere il crollo della Lega Salvini Premier che dal 25,17 ottenuto nel 2019 passa ad un misero 5,43% del 2024, da 20977 voti passa a 3892 voti

Il centro destra ha spostato i suoi voti dal partito del carroccio a quello della Meloni. FdI infatti nel 2019 aveva ottenuto un 4,18% con 3484 voti mentre ora nel 2024 ha ottenuto ben 14.965 voti con una percentuale del 20,87%. FdI è il 2° partito più votato a Livorno.

Il PD in città si conferma il partito che ha ottenuto più voti alle europee del 2024 con un 36,32% di preferenze. Nonostante sia risultato il primo partito votato a Livorno per le europee, rispetto alle votazioni del 2019 perde consensi. I voti sono stati infatti 26.048 contro i 29284 del 2019 (ben 3236 in meno)

l’M5S si attesta come terso partito più votato dai livornesi ottenendo 8839 voti (12,33%). Anche per il partito dei pentastellati va registrato un calo di consensi rispetto al 2019. Alle passate europee aveva ottenuto 13706 voti (16,43%), ha quindi perso 4867 voti pari ad un 4,10%

Forza Italia con Noi Moderati perde terreno e l’alleanza non ha dato i risultati sperati. A questo giro elettorale si è attestata al 3,92% con 2811 voti, nel 2019 FI; correva da sola ed aveva ottenuto 3441 voti (4,12%). 630 voti in meno rispetto al passato e con il bacino di voti in più di Noi Moderati.

