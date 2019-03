Home

Europee; Nogarin:"Porto l'esperienza di 5 anni molto duri"

14 marzo 2019

Roma, 14 marzo 2019 – “Da ingegnere aerospaziale ho conosciuto il percorso della pubblica amministrazione che, secondo me, necessita di persone con una differente formazione rispetto a quella canonica. La mia figura rappresenta una sorta di anomalia, dato che ho un’esperienza tecnica che vorrei portare all’interno di un contenitore diverso, Europa, e mettermi a disposizione delle regioni della circoscrizione alle quali appartengo che sono Lazio, Toscana, Umbria, Marche portando avanti un confronto quotidiano”.

Così il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, ospite stamattina di Radio Roma Capitale.

“Sono stati cinque anni molto duri che hanno trasformato la città e hanno permesso di rimettere in discussione molte cose del passato – ha detto il sindaco parlando della sua esperienza alla guida di Livorno -. Il Movimento Cinque Stelle ha rotto un sistema e a Livorno per la prima volta si è andati in una direzione amministrativa differente”.

“Roma è molto diversa da Livorno. Rimetterla in piedi non è quindi facile e non è un percorso di breve durata. Raggi sta facendo un lavoro grandioso e i frutti di questo lavoro non si possono vedere subito, ma ci sono e sono parte integrante di questo percorso”.