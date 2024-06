Home

16 Giugno 2024

Livorno 16 giugno 2024 – Europei di canoa in Ungheria, Christian Volpi conquista l’argento

Nel suo cammino verso le Paralimpiadi di Parigi, il talentuoso canoista livornese Christian Volpi ha dimostrato il suo valore sportivo. Durante gli Europei in Ungheria, Bartoli ha conquistato un meritorio secondo posto, un risultato che lo pone in una posizione di rilievo per la qualificazione olimpica1. Questa prestazione è un chiaro segno del suo impegno e della sua determinazione a rappresentare l’Italia a Parigi 2024.

Bartoli, con la sua abilità e la passione per la canoa, continua a ispirare e a portare speranza agli appassionati di questo sport. Il suo successo è un promemoria che con dedizione e duro lavoro, i sogni possono diventare realtà. Buona fortuna a Christian Volpi nel suo viaggio verso le Paralimpiadi!