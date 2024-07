Home

10 Luglio 2024

Livorno 10 luglio 2024 – Europei di lotta, il bronzo di Niccolini è orgoglio per la palestra New Popeye Club

Gabriele Niccolini Conquista il Bronzo agli Europei di Lotta Under 20

Grande traguardo per l’atleta livornese Gabriele Niccolini, che domenica 7 luglio ha ottenuto una meritatissima medaglia di bronzo agli Europei di Lotta Under 20 tenutisi a Novi Sad, in Serbia. Gabriele, tesserato con il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Polizia di Stato, è cresciuto nella palestra New Popeye Club di Livorno, gestita dal padre Riccardo Niccolini, ex olimpionico che ha partecipato alle Olimpiadi di Mosca nel 1980.

Niccolini si allena tutt’ora nella storica palestra livornese, una vera e propria fucina di talenti dalla quale sono usciti altri campioni come Simone Iannattoni, anche lui in forza nelle Fiamme Oro.

Durante la competizione europea, Gabriele ha dimostrato grande determinazione e forza sia fisica che mentale. La sua prestazione è stata impeccabile, culminata in una finale emozionante contro il turco Ahmet Yagan. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio per 5-0, Niccolini ha mostrato un’incredibile capacità di rimonta. Con un attacco deciso nel secondo tempo, ha superato l’avversario turco, chiudendo l’incontro con un punteggio di 10-8, aggiudicandosi così la medaglia di bronzo.

Il successo di Gabriele è un motivo di orgoglio per la palestra New Popeye Club e per tutta la comunità sportiva di Livorno. La sua dedizione e il suo impegno continuano a ispirare i giovani atleti che si allenano sotto la guida esperta del padre e degli allenatori del club. Questo risultato promette ulteriori successi futuri per Niccolini e per la scuola di lotta livornese.