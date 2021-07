Home

Europei under 20, 4×400 è argento per Tommaso Boninti dell’Atletica Livorno

19 Luglio 2021

Livorno 19 luglio 2021

L’Italia chiude l’ultima giornata agli Europei under 20 di Tallinn, in Estonia, con altre quattro medaglie e tre di queste dalle staffette: l’argento della 4×400 uomini e il bronzo della 4×400 femminile, ma conquistano il terzo posto anche la 4×100 maschile e il mezzofondista Cesare Caiani nei 3000 siepi.

Alla fine gli azzurri chiudono con 8 medaglie: 2 argenti e 6 bronzi, con un bilancio comunque ricco, se si considera che soltanto in quattro edizioni della rassegna continentale (sulle precedenti 25) è arrivato un maggior numero di piazzamenti fra i primi tre.

La Toscana ha fatto la sua parte con Tommaso Boninti dell’Atletica Livorno che dopo il sesto posto in batteria sui 400 metri (in una prova tirata e coraggiosa dove non ha però retto nel finale) ha contribuito sia in qualificazione che in finale all’argento della 4×400: si prendono l’argento Stefano Grendene, Tommaso Boninti, Francesco Pernici e Lorenzo Benati in 3:07.13, preceduti soltanto dalla Gran Bretagna (3:05.25) e davanti alla Germania (3:08.09).

Il video della 4×400

