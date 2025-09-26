Home

Cronaca

Evacuato primo piano del Comune, un uomo si barrica in sala giunta. Salvetti media e riporta la calma

Cronaca

26 Settembre 2025

Evacuato primo piano del Comune, un uomo si barrica in sala giunta. Salvetti media e riporta la calma

Livorno 26 settembre 2025 Evacuato primo piano del Comune, un uomo si barrica in sala giunta. Salvetti media e riporta la calma

Attimi di tensione in Comune: uomo armato di coltello semina il panico e si barrica nella sala giunta

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 settembre, all’interno di Palazzo Civico, dove un uomo armato di coltello ha provocato il caos costringendo all’evacuazione del primo piano.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si era recato in municipio per chiedere il pagamento di un lavoro. L’uomo poi, avrebbe perso il controllo iniziando a danneggiare espositori e pannelli al piano terra, per poi barricarsi nella sala giunta, dove avrebbe infranto anche il vetrodella teca che custodisce il Capperuccio

Sul posto sono intervenuti in forze la Polizia Municipale, la Digos, i Carabinieri e un’ambulanza della Svs. Nel giro di pochi minuti è arrivato anche il sindaco, che dopo un confronto con l’uomo è riuscito a calmarlo . L’uomo, sarebbe stato intenzionato non a colpire gli altri, ma a fare del male a se stesso.

La situazione particolare del protagonista dell’episodio sarebbe già nota da anni al Comune a causa delle sue fragilità personali.

L’uomo dopo aver parlato con il primo cittadino e ritrovata un po’ di calma, ha lasciato volontariamente il Comune per rientrare nella propria abitazione

Quello che è avvenuto nel pomeriggio in Comune è un episodio che ha destato preoccupazione ma che, grazie al pronto intervento delle autorità e alla mediazione del sindaco, si è concluso senza conseguenze per i presenti ed il protagonista