Evade ancora nonostante il braccialetto elettronico: arrestato e riconfermato ai domiciliari

28 Settembre 2024

Livorno 28 settembre 2024 – Evade ancora nonostante il braccialetto elettronico: arrestato e riconfermato ai domiciliari

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno arrestato un 30enne tunisino, residente in città, sorpreso nuovamente a violare gli arresti domiciliari.

L’uomo, che già da alcuni mesi era sottoposto alla misura cautelare con braccialetto elettronico per reati legati agli stupefacenti, aveva mostrato fin da subito poca propensione al rispetto delle regole.

Pochi giorni fa, l’allarme collegato al dispositivo di controllo è scattato presso la Centrale Operativa dei Carabinieri, indicando un allontanamento ingiustificato. Una pattuglia si è immediatamente recata presso l’abitazione, trovandola vuota.

L’uomo aveva tentato di giustificare la sua assenza simulando una visita medica. Tuttavia, le verifiche svolte dai militari hanno permesso di rintracciarlo in via Sproni, in compagnia di un amico, senza un valido motivo. A quel punto, è scattato l’arresto in flagranza per il reato di evasione.

Dopo l’udienza presso il Tribunale di Livorno, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto il suo ritorno agli arresti domiciliari.

