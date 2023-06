Home

Piombino

Evade da casa e fa shopping con una contactless rubata, denunciato un 46enne

19 Giugno 2023

Livorno 19 giugno 2023

I Carabinieri della Stazione di Piombino hanno identificato e denunciato un 46enne che, dopo essere evaso dal proprio domicilio, avrebbe effettuato numerosi pagamenti presso esercizi del centro con un bancomat rubato.

A seguito di un’accurata indagine scaturita dalla denuncia di utilizzo fraudolento di carta di credito, presentata i primi di maggio u.s. da un 54enne piombinese, i militari hanno individuato il presunto responsabile del reato.

Si tratterebbe di un 46enne di origine bresciane che, nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare presso il suo domicilio di Piombino, dal mese di novembre 2022, era evaso in due diverse occasioni allorchè, in due giorni differenti, aveva comunicato agli uffici di Polizia preposti al controllo di uscire per motivi sanitari. Ma così non era.

In entrambi i casi, infatti, le accurate indagini hanno permesso di accertare che l’uomo non si era mai recato presso studi medici, Pronto Soccorso o guardia medica. Durante quelle uscite avrebbe invece effettuato numerosi pagamenti presso diversi esercizi commerciali della zona per un totale di circa 170 euro con una carta poi risultata rubata.

I pagamenti, effettuati prima che il legittimo proprietario si accorgesse del furto e bloccasse la sua carta bancomat, erano avvenuti in modalità “contactless”, ovvero senza inserire il codice pin della carta.

L’indagine dei Carabinieri ha permesso di ricostruire i movimenti dell’indagato, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza comunale e di alcuni esercizi commerciali in cui era stata utilizzata la carta, dalla cui visione è stato possibile riconoscere l’uomo.

Ulteriore riscontro è poi derivato dalle informazioni acquisite dagli operanti presso gli stessi esercenti dei negozi.

L’uomo è stato denunciato all’A.G. labronica per evasione e indebito utilizzo di carte di credito.

