1 Marzo 2023

Evade da casa e viene sorpreso in compagnia di uno spacciatore, denunciato per evasione

Livorno 1 marzo 2023

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Livorno, hanno denunciato per il reato di evasione, un livornese cl.1981, pluripregiudicato, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari ed un 24enne tunisino per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli effettuati dai Carabinieri, i militari hanno notato il 41enne all’esterno della sua abitazione in compagnia di un altro uomo; quest’ultimo, alla vista dei militari, ha tentato di occultare frettolosamente qualcosa, ma il movimento non è sfuggito ai militari i quali, dopo averlo sottoposto a perquisizione personale, hanno rinvenuto nella tasca dei pantaloni un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo “cocaina” nonché altri 19 involucri simili occultati sulla persona per un peso complessivo di 8,2 gr, oltre alla somma di 142 euro.

Considerato il quantitativo complessivo rinvenuto e sequestrato, il giovane tunisino è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre per il 41enne è scattata la denuncia per evasione.

