Evade da casa per andare a spacciare, portato a Le Sughere

9 Luglio 2024

San Vincenzo (Livorno) 9 luglio 2024 -

I Carabinieri della Stazione di San Vincenzo hanno arrestato un 48enne pregiudicato, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova con prescrizioni in ottemperanza ad un provvedimento di aggravamento.

L’uomo, nei primi giorni del mese corrente era stato sorpreso dai militari in orario notturno fuori dalla sua abitazione dalla quale si era allontanato in maniera arbitraria e senza autorizzazione, essendo destinatario di una misura alternativa. Tale provvedimento imponeva degli obblighi e dei divieti, uno dei quali è proprio la permanenza in casa in orario notturno. Una pattuglia dei carabinieri però lo aveva sorpreso a violare questo divieto, notandolo in piena notte aggirarsi in centro. Per di più, dato l’atteggiamento sospetto dell’uomo, i militari lo avevano fermato e controllato.

All’esito dell’operazione, i militari avevano rinvenuto nella sua disponibilità 6 involucri sigillati di materiale plastico pronti per la eventuale cessione contenenti cocaina per un totale di 4 grammi e quindi lo avevano denunciato a piede libero all’AG labronica in base alla vigente normativa in materia di stupefacenti, mentre il materiale rinvenuto era stato sequestrato.

In ragione di tale comportamento relazionato dai carabinieri, nei confronti del 48enne è stata disposta revocata la misura alternativa alla detenzione.

Pertanto, espletate le formalità di rito, i carabinieri hanno tradotto l’uomo presso la casa circondariale “Le Sughere” di Livorno.