15 Ottobre 2023

Evade dagli arresti domiciliari, sorpresa in tabaccheria arrestata e ricollocata ai domiciliari

Livorno 15 ottobre 2023 – Evade dagli arresti domiciliari, sorpresa in tabaccheria ed arrestata nuovamente

Nel pomeriggio di ieri agenti della polizia a seguito di un controllo effettuato nella tabaccheria ubicata in via Cestoni, procedeva all’arresto di cittadina italiana del ‘.1973 per essersi resa autrice del reato di evasione.

La donna, con a carico numerosi precedenti inerenti reati contro il patrimonio e sostanze stupefacenti; risultava essere sottoposta al regime degli arresti domiciliari presso la sua residenza a Livorno per aver commesso il reato a suo tempo di cui all’art.628, 2 c.p. ( rapina).

Non producendo alcuna giustificazione circa l’allontanamento dopo la perquisizione che dava esito negativo; veniva condotta presso gli uffici della Questura.

Dopo aver informato il P.M. la 50enne, dopo l’arresto, veniva nuovamente ricollocarla in regime di arresti domiciliari presso la sua stessa residenza in attesa di valutare la possibilità di aggravarne la misura.

