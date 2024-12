Home

30 Dicembre 2024

Livorno 30 dicembre 2024 Evade dai domiciliari, denunciato 33enne nordafricano

I Carabinieri della Stazione Livorno Porto, hanno incrementato i servizi di controllo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. A seguito di uno di questi controlli, hanno denunciato un 33enne nordafricano ritenuto responsabile di avere violato gli obblighi inerenti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’uomo infatti era sottoposto a tale misura per reati in materia di stupefacenti ed era autorizzato a lasciare l’abitazione solo in ristrette fasce orarie ovvero; per una comprovata necessità o previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria titolare.

I carabinieri, nel verificare il rispetto delle prescrizioni, hanno riscontrato che l’uomo, al momento del controllo in orario notturno, non si trovava all’interno dell’abitazione dalla quale si è allontanato senza preventiva autorizzazione.

Il 33enne è stato pertanto denunciato in stato di libertà per evasione alla Procura della Repubblica di Livorno ed il comportamento è stato segnalato all’A.G. competente per la valutazione circa la revoca del beneficio.