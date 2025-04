Evade dai domiciliari e finisce ubriaco al pronto soccorso: denunciato un 43enne nordafricano

Home

17 Aprile 2025

Proseguono incessanti i controlli sul territorio condotti dai Carabinieri della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal locale Comando Provinciale dei Carabinieri; in particolare sono state eseguite, con l’impiego di diverse pattuglie delle Stazioni del capoluogo ed il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, attività orientate alla prevenzione e contrasto dei reati, ponendo particolare attenzione ai quartieri a rischio degrado, quartiere Shangay nelle arre ricomprese fra le vie Bixio, Filzi e via Stenone. Controlli anche in aree del centro città piazza della Repubblica, piazza Mazzini, piazza Garibaldi ed arterie minori limitrofe.

È in tale contesto operativo che i Carabinieri della Stazione Livorno-Porto, negli ultimi giorni, durante controlli del territorio orientati anche ad eseguire verifiche su persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, hanno sorpreso in flagranza e denunciato un cittadino nord africano sulla quarantina che ha violato gli obblighi inerenti alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

L’indagato si trovava sottoposto alla suddetta misura cautelare in quanto indiziato di reati contro la persona. L’uomo non avrebbe pertanto potuto lasciare la propria abitazione senza una comprovata necessità e comunque solo in determinati giorni e fasce orarie stabilite dal Giudice per consentire di soddisfare imprescindibili esigenze.

I carabinieri della stazione hanno verificato che l’uomo al momento del controllo, avvenuto al di fuori di autorizzazioni e/o permessi, non era all’interno dell’abitazione ed a seguito di mirate ricerche lo hanno rintracciato poco dopo presso il locale pronto soccorso, poiché ricoverato in stato di alterazione per abuso di alcool, procedendo alle rituali attività di polizia giudiziaria concluse con il deferimento all’AG di Livorno per il reato di evasione. Trattandosi di soggetto recidivo a suo carico potrebbe essere disposto anche un aggravamento della misura cautelare consistente nella restrizione in carcere.

