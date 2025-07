Home

Provincia

Piombino

Evade dai domiciliari e porta con se un coltello a serramanico, denunciato un 50enne

Piombino

3 Luglio 2025

Evade dai domiciliari e porta con se un coltello a serramanico, denunciato un 50enne

Piombino (Livorno) 3 luglio 2025 Evade dai domiciliari e porta con se un coltello a serramanico, denunciato un 50enne

I Carabinieri del NORM di Piombino hanno denunciato in stato di libertà un 50enne.

I militari hanno sorpreso l’uomo, ristretto in regime di detenzione domiciliare, fuori dalla propria abitazione in orario pomeridiano senza autorizzazione o giustificato motivo e lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di oltre 15 cm.

L’indagato si trovava sottoposto alla suddetta misura restrittiva da qualche mese per reati contro la persona. Lo stesso non avrebbe pertanto potuto lasciare la propria abitazione senza preventiva autorizzazione, per una comprovata necessità e comunque solo in giorni e fasce orarie stabilite dal Giudice per consentire di soddisfare imprescindibili esigenze.