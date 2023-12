Home

13 Dicembre 2023

Livorno 13 dicembre 2023 – Evade dai domiciliari per comprare sigarette, arrestato

I carabinieri della Stazione Livorno Centro, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, hanno tratto in arresto un 44enne per aver violato gli obblighi inerenti agli arresti domiciliari.

L’uomo si trovava sottoposto alla misura cautelare poiché gravemente indiziato di aver collaborato con un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e non avrebbe potuto lasciare l’abitazione senza una comprovata necessità o senza una preventiva autorizzazione dell’A.G.

I carabinieri, nel verificare il rispetto delle prescrizioni, hanno riscontrato che l’uomo, al momento del controllo presso la sua abitazione, in orario pomeridiano, non era in casa. Le immediate ricerche nelle aree limitrofe hanno permesso di rintracciarlo poco dopo nei pressi di una rivendita di tabacchi.

La giustificazione fornita dall’uomo per il mancato rispetto della misura cautelare è stata proprio l’acquisto di sigarette, non sufficiente a motivare un allontanamento dell’abitazione, e pertanto è stato tratto in arresto.

