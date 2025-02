Livorno 4 febbraio 2025 Evade domiciliari, denunciato un livornese del 56

Nella sera di domenica 2 febbraio, gli agenti della Sezione Volanti si recavano in Via Del Parco per segnalazione di due soggetti che si aggiravano con fare sospetto tra le auto in sosta.

Non riscontrando nulla nel luogo segnalato, effettuavano una perlustrazione accurata della zona e delle vie limitrofe e in Via Oreste Franchini individuavano un uomo che corrispondeva alla descrizione.

L’uomo veniva identificato per cittadino livornese del 1956 il quale dichiarava di essere residente nella zona e di essere in procinto di rientrare presso la propria casa dopo una breve passeggiata.

Da accertamenti risultava che l’uomo aveva a suo carico innumerevoli precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio nonché un provvedimento di “DETENZIONE DOMICILARE”.

Per quanto sopra, veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura dove veniva denunciato in stato di libertà per “EVASIONE”