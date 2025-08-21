Home

Uncategorized

Evade per festeggiare la Patrona, ma Santa Chiara “lo tradisce”: scoperto e denunciato

Uncategorized

21 Agosto 2025

Evade per festeggiare la Patrona, ma Santa Chiara “lo tradisce”: scoperto e denunciato

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 21 agosto 2025 Evade per festeggiare la Patrona, ma Santa Chiara “lo tradisce”: scoperto e denunciato

Carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno arrestato un ventenne elbano sorpreso in fragranza di reato a violare la misura alternativa della detenzione domiciliare.

L’uomo è stato rintracciato mentre partecipava ai festeggiamenti di Santa Chiara, patrona di Marciana Marina. Il giovane è stato notato tra la folla da alcuni Carabinieri della Stazione di Portoferraio liberi dal servizio.

I militari hanno intercettato il soggetto e seguito ogni suo spostamento, allertando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile: il soggetto è stato fermato, accompagnato in caserma per le verifiche del caso e dichiarato in arresto.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, è stato nuovamente ristretto presso la propria abitazione per il ripristino della misura detentiva