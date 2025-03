Evasione e tentato furto: 68enne livornese finisce in carcere

Home

22 Marzo 2025

Livorno 22 marzo 2025

Evade dai domiciliari e tenta un furto: 68enne arrestato a Livorno

Nella serata del 19 marzo, la Polizia di Stato di Livorno ha arrestato un 68enne livornese per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo è stato sorpreso all’interno di un’auto parcheggiata in un cortile condominiale e, oltre all’arresto, è stato denunciato per tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli.

L’operazione è scattata alle 21:35 in via San Simone, quando una segnalazione ha allertato la Polizia sulla presenza di un individuo sospetto all’interno di una vettura. Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto la testimonianza del cittadino che aveva effettuato la chiamata e hanno identificato il soggetto: si trattava di un 68enne con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, già sottoposto agli arresti domiciliari, da cui era evaso più volte negli ultimi mesi.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire una pinza multiuso e tre torce a LED all’interno delle tasche della giacca dell’uomo, strumenti potenzialmente utilizzabili per compiere furti.

Di fronte a queste evidenze, l’uomo è stato arrestato per evasione e denunciato per tentato furto e possesso ingiustificato di strumenti da scasso. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso il carcere “Le Sughere” di Livorno.

Le autorità sottolineano ancora una volta l’importanza della collaborazione dei cittadini nella lotta alla criminalità. Grazie alle segnalazioni, negli ultimi due giorni la Polizia ha arrestato due persone e ha impedito il furto di un’auto e di un ciclomotore. Si ricorda che è possibile inviare segnalazioni anche in forma anonima tramite l’App YouPol.