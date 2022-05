Home

9 Maggio 2022

Livorno 9 maggio 2022

Lunghe file al 5e5 day alla Rotonda, Uniti per il mare nel festival della felicità che guarda all’ambiente, le domeniche in bici per la mobilità intelligente, Via Grande in festa con il mercato, la Sagra del Baccello a Salviano e centinaia di croceristi che hanno scelto di rimanere a Livorno e scoprire le sue bellezze.

Tutto questo e tanto altro in un fine settimana super per la nostra città.

