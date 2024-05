Home

Livorno 15 maggio 2024 – Eventi Arcigay Livorno Maggio 2024, mese contro l’omolesbobitransifobia e afobia

Il mese di maggio sarà ricchissimo di iniziative in merito al tema dei diritti delle persone LGBTQIA+ in occasione della celebrazione del 17 maggio, Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia e l’afobia.

Di seguito il calendario completo degli eventi organizzati dall’associazione Arcigay Livorno durante tutto il mese di maggio.

– Sabato 18 maggio, dalle ore 17:30, stand informativo insieme ad Agedo Livorno e al Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo presso il Centro Commerciale “Porta a Mare”.

– Domenica 19 maggio, dalle ore 18, presentazione del libro “Si è sempre fatto così. Spunti per una pedagogia di genere” di Alessia Dulbecco. L’evento è organizzato da Arci Livorno all’interno di “Dialoghi Intergenerazionali” in collaborazione con Agedo Livorno e Arcigay Livorno.

– Sabato 25 maggio, dalle ore 21, si terrà l’incontro intitolato “Discriminazione di Stato: i diritti delle persone trans* e non binarie in Italia”. L’evento si svolgerà presso l’Approdo Centro Ascolto LGBTQ+ con il patrocinio del Comune di Livorno.

I relatori dell’iniziativa sono:

Christian Cristalli, responsabile nazionale Arcigay per le politiche trans*

Roberta Parigiani, avvocata e portavoce politica del MIT (Movimento Identità Trans)

Egon Botteghi, referente nazionale per la genitorialità trans* di Rete Genitori Rainbow e responsabile dello sportello per persone trans*, non binarie e intersex de l’Approdo Centro Ascolto LGBTQ+

Valentina Petrillo, prima atleta transgender paralimpica italiana