Eventi esplosivi nel weekend, ritmi estivi e divertimento. Calafuria ti Aspetta!

25 Agosto 2023

Eventi esplosivi nel weekend, ritmi estivi e divertimento. Calafuria ti Aspetta!

Livorno – Calafuria: il weekend più caldo dell’estate

Se stai cercando un posto dove divertirti, ballare e rinfrescarti in queste calde notti di agosto, non puoi perderti gli eventi in programma questo weekend a Calafuria, il club più trendy della costa livornese.

Venerdì 25 agosto, preparati a scatenarti con Cala Caliente, il party 100% reggaeton/urban latin che accende la notte di Calafuria. Sul palco, i dj Only Smile e Lorenzo Della Volpe ti faranno vibrare con i ritmi più caldi del momento. Non perdere tempo e acquista la tua prevendita a 20 € con due drink inclusi su Dice.fm.

Sabato 26 agosto, torna Love Generation, il party dedicato alle indimenticabili hit degli anni 2000. Ogni sabato notte, un tema diverso per rivivere le emozioni di quegli anni magici. Questa settimana, il tema è “Baby One More Time – Britney Spears”, in onore della regina del pop che ha fatto sognare milioni di fan. A farvi ballare, il dj Smerling Tomahawk, che vi porterà indietro nel tempo con le sue selezioni. Anche per questo evento, la prevendita è a 20 € con due drink inclusi su Dice.fm.

Domenica 27 agosto, chiudiamo il weekend in bellezza con Disco Fresco, la serata by Deep Love Factory che vi propone ogni domenica good vibes e musica per fare l’amore. Un mix di house, disco e funk per rilassarsi e godersi la frescura della notte. Prevendite su Dice.fm. , lo start è alle 22.

Non lasciarti scappare questi eventi imperdibili e vieni a Calafuria, il club che fa impazzire l’estate. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale o contatta il numero 3932101052. Calafuria ti aspetta in Via del Littorale 248 (Livorno).

