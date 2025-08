Home

#eventiacollesalvetti: sei appuntamenti tra musica, teatro e antiche tradizioni

1 Agosto 2025

Collesalvetti (Livorno) 1 agosto 2025 #eventiacollesalvetti: sei appuntamenti tra musica, teatro e antiche tradizioni

#eventiacollesalvetti è questo il nome del cartellone composto da sei eventi che spaziano dal mondo della musica, a quello teatrale, passando per le tradizioni colligiane.

“Lavoriamo a ritmo serrato – ha spiegato l’assessora alla cultura Vanessa Carli – per ampliare il numero di iniziative organizzate sul territorio, cercando di offrire eventi di qualità e, soprattutto, adatti ad ogni tipo di pubblico. La cultura è il motore del cambiamento ed è fondamentale per lo sviluppo della società lavorare affinché ci possano essere sempre più momenti di questo genere”.

Il primo appuntamento è fissato alle ore 21.30 di mercoledì 6 agosto al Parco “Mario Giusti” di via Grandi a Collesalvetti con la rassegna “Utopia del Buongusto”.

“Utopia del Buongusto”- Primo esperimento internazionale di vita godereccia (XXVIII Atto), nata da un’idea di Andrea Kaemmerle, diretta e organizzata dall’Associazione Internazionale di Teatro Guascone, torna nel Comune di Collesalvetti con “I due corsari”: un omaggio a Gaber e Jannacci di e con Fabrizio Checcacci, Fabio Fantini e con Emiliano Benassai (pianoforte), presentato da “La Macchina del suono”.

“I due corsari” è la storia di un’amicizia tra i giovanissimi Enzo Jannacci e Giorgio Gaber che nel 1958, dopo la collaborazione con Adriano Celentano, decidono di formare un duo canoro. Gaber ha già un contratto con la Dischi Ricordi ed è, appunto, per la neonata etichetta milanese che, i due andranno a incidere insieme. Il genere preminente dei loro pezzi è il nascente rock’n’roll, tranne qualche eccezione più melodica. Ciò che accomuna, però, tutte le canzoni del loro repertorio sono i testi, sempre umoristici e a volte antesignani del rock demenziale (ad esempio Una fetta di limone, forse il loro brano più noto). Nel 1960 il duo si scioglie, principalmente per l’affermarsi di Gaber come solista, e anche Jannacci intraprende a sua volta la carriera di cantautore, ma la loro amicizia non ne risente. Continueranno a vedersi ma a lavorare a distanza, con qualche sporadica ma bellissima collaborazione come “Aspettando Godot”. Un breve, ma significativo momento della storia della canzone italiana. In scena due bravissimi cantanti-attori, la cui carriera oscilla tra musica pura, teatro e musical internazionali. Spettacolo molto comico che rende onore al divertimento che le vere amicizie sanno regalare. Ingresso allo spettacolo gratuito. Cena in luogo a cura di “Truck La Rosa” Info e prenotazioni: 3280625881 ­ 3203667354.

Giovedì 21 agosto, ore 21.00, al Giardino storico di Nugola, ad essere protagonista sarà la Compagnia Orto degli Ananassi con “Tuono, il mio vicino gigante”, uno spettacolo per tutta la famiglia (bambini a partire dai 6 anni), che parla dell’incontro tra mondi lontani, della forza della curiosità, della bellezza che può nascere quando si sceglie di vedere l’altro con uno sguardo diverso. Un invito a creare legami e ad accorciare le distanze.

Sabato 23 agosto, dalle 17.00 alle 24.00, all’Area Feste di Vicarello, largo alla musica con la rassegna con “Sinfonie Urbane – Live Music”, organizzata dal Comune di Collesalvetti in collaborazione con ASD “NovaInCanto”. Sul palco si esibiranno “Echo Floyd” con un omaggio al celeberrimo gruppo rock britannico, “Dreal”, “Duo di Corde”, “Animali di zona”, “Menura”, “Blake Wake”, “The Shroomboys”. “Ci auguriamo – ha proseguito Carli – che a questa, possano seguire anche altre edizioni. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere le band locali creando occasioni di spettacolo e non limitandosi ad una semplice esibizione”.

Martedì 2 settembre invece, a Collesalvetti, sarà la volta dell’antica fiera paesana con un ritorno alle origini tra giochi di legno, bancarelle e musica.

Il cartellone si chiuderà sabato 6 settembre, ore 21.30, al Giardino Storico di Nugola con “Opzioni di un Clown” di e con Andrea Kaemmerle. Il Clown non si fa, Clown si è! Il Clown non va in vacanza, impossibile mettere a riposo questa attrazione verso lo sberleffo e la burla. Lo spettacolo è un’eclettica produzione di Guascone Teatro, un’antologia emotiva che, partendo dal capolavoro mondiale di Heinrich Boll, Opinioni di un Clown, attraverso i 35 anni di carriera comica di Andrea Kaemmerle, arriva a rispolverare aneddoti e cavalli di battaglia riemersi da reperti di notti fumose ed evaporati in una nuvola rossa in una delle molte feritoie della notte. Questa produzione di Guascone Teatro è uno spettacolo che lega tanti linguaggi e riporta sul palco amici e colleghi strepitosi, smarriti in altri mondi. Ingresso allo spettacolo gratuito. Cena Dinner Box a cura di “TeLoCucinoIo”. Info e prenotazioni: 3280625881 ­ 3203667354.

