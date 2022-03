Home

25 Marzo 2022

Evento WWF per Earth Hour, camminata nella Riserva Regionale dei Monti Livornesi

Livorno 25 marzo 2022

Camminata sul Monte La Poggia

Da Villa Limone verso il Conventaccio nella Riserva Regionale dei Monti Livornesi

In occasione della 13a edizione di EARTH HOUR (l’Ora della Terra) che si celebra Sabato 26 marzo abbiamo deciso, quest’anno, di anticipare di qualche ora il nostro evento per unirci al Comitato NO alla discarica del Limoncino perché, dopo ben 13 anni, le istituzioni non sono ancora riuscite a risolvere il problema di una discarica di rifiuti incompatibile con la Riserva Regionale dei Monti Livornesi che loro stesse hanno aiutato a istituire.

La camminata a cura del “Comitato NO alla Discarica di Rifiuti al Limoncino”, del WWF Livorno e del Gruppo Archeologico Paleontologico Livornese, sarà l’occasione per conoscere alcuni siti archeologici che insieme alle emergenze naturalistiche valorizzano e rendono l’area, in gran parte compresa nella Riserva Regionale dei Monti Livornesi, un luogo ideale per l’escursionismo, lo svago e il tempo libero.

RITROVO:

ore 14:30 davanti a Villa Limone (all’incrocio fra via della Cava e via Fattora). Il luogo si raggiunge da Salviano percorrendo la strada provinciale della Valle Benedetta. Dopo circa 2 km sulla sinistra, si imbocca la strada asfaltata via del Limoncino (in salita) che porta verso il Monte La Poggia.

PERCORSO: in linea, facile, con brevi tratti di media difficoltà, ambiente prevalentemente boschivo.

LUNGHEZZA E DURATA : 4 km ca. fra andata e ritorno, durata 3 ore

ABBIGLIAMENTO: scarpe da trekking e abbigliamento idoneo alla camminata su sentieri escursionistici.

EVENTO GRATUITO a numero chiuso con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: inviare mail a livorno@wwf.it con oggetto: “Camminata Monte La Poggia” entro venerdì 25 marzo.

Saremo accompagnati da: Roberto Branchetti (presidente Gruppo Archeologico Paleontologico Livornese) e da Dario Canaccini (Guida Ambientale Escursionistica).

Dopo il trekking chi vorrà potrà rimanere presso il presidio del Comitato e accendere con noi le candeline SIMBOLO di Earth Hour, sennò al tramonto tornare a casa dove potrà cenare all’Ora della Terra (dalle 20:30 alle 21:30 ora italiana) a lume di candela!

EARTH HOUR è un evento simbolico promosso dal WWF Internazionale per evidenziare l’urgenza e la necessità di contrastare ed arrestare il cambiamento climatico.

Alcuni numeri di EARTH HOUR 2021:

– oltre 3,5 miliardi di persone coinvolte in 192 paesi con lo spegnimento simbolico delle luci di oltre 18.000 monumenti.

