Home

Uncategorized

Ex aree TRW, Luciano Guerrieri: “Sono contento: operazione concretizzata, rappresenta una fase di snodo, un momento di svolta”

Uncategorized

26 Settembre 2023

Ex aree TRW, Luciano Guerrieri: “Sono contento: operazione concretizzata, rappresenta una fase di snodo, un momento di svolta”

Livorno 26 settembre 2023

Le aree ex Trw sono state acquisite nei giorni scorsi dal Gruppo che fa capo al Cavaliere del Lavoro Piero Neri, al termine di una attività congiunta tra Amministrazione Comunale, Confindustria Livorno-Massa Carrara e Autorità di Sistema Portuale iniziata nel 2020.

Una manifestazione di interesse proporrà questo sito (184mila metri quadri di cui 55 mila coperti)” a tutte le aziende interessate ad insediarsi a Livorno e a contribuire allo sviluppo economico e occupazionale della nostra città”

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Luciano Guerrieri commenta:

“Per parte nostra, come Autorità di Sistema abbiamo sempre condiviso l’idea con il Comune e con Confindustria, che la visione dello sviluppo portuale dovesse in qualche modo combinarsi anche con la disponibilità effettiva e concreta di aree di connessione.

Guardando gli strumenti urbanistici, quella dell’ex Trw è un’area dismessa di grande valore che può tornare ad essere utilizzata.

Una volta appurato questo è divenuto indispensabile studiare la procedura di acquisizione pubblico/privato in modo tale che si potesse manifestare agli operatori la volontà di utilizzazione.

Sono contento che questa operazione si sia concretizzata perchè rappresenta una fase di snodo, un momento di svolta, che da una situazione di stallo consente di passare ad una parte più operativa.

Non sarà facile, ma nelle intenzioni del Comune, di Confindustria e dell’Autorità di Sistema c’è un percorso che bisogna in qualche modo accelerare nell’interesse generale dello sviluppo del territorio, non solo dal punto di vista logistico, ma anche portuale. Questa operazione ci consente di fare un salto di qualità”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin