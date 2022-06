Home

Cronaca

Ex Caserma Lamarmora e via Galilei, online la graduatoria provvisoria locazione a canone sostenibile

Cronaca

4 Giugno 2022

Ex Caserma Lamarmora e via Galilei, online la graduatoria provvisoria locazione a canone sostenibile

Pubblicata la graduatoria provvisoria per l’accesso alla locazione a canone sostenibile degli alloggi dell’ex Caserma Lamarmora e di via Galilei

Ricorsi entro il 21 giugno

Livorno, 4 giugno 2022

È stata pubblicata, la graduatoria provvisoria relativa al bando per l’accesso alla locazione a canone sostenibile di alloggi di edilizia residenziale ubicati nell’ex Caserma Lamarmora e in via Galilei 11.

La graduatoria è consultabile sullo Sportello del cittadino > Ufficio Casa > Graduatorie

Gli interessati potranno presentare opposizione contro i risultati della suddetta graduatoria entro martedì 21 giugno 2022.

L’istanza di opposizione dovrà essere presentata, esclusivamente sul modulo apopsitamente predisposto, con l’apposizione di una marca da bollo da € 16,00.

Il modulo è reperibile presso:

l’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, via Pollastrini 1

oppure può essere scaricato dal sito del Comune di Livorno (www.comune.livorno.it) > area tematica Sociale > pagina Bando di Concorso per alloggi a canone sostenibile anno 2022

Il concorrente potrà consegnare l’istanza di opposizione improrogabilmente entro martedì 21 giugno 2022, secondo le seguenti modalità:

direttamente presso l’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo nei giorni e nell’orario di servizio al pubblico, personalmente o anche a mezzo terzi (in questo ultimo caso, l’istanza, dovrà essere debitamente sottoscritta, corredata di marca da bollo e di una fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente);

a mezzo posta, con raccomandata A.R., purché, in questo caso, l’istanza sia debitamente sottoscritta, corredata da una marca da bollo e da una fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente. In questo caso, per il rispetto della scadenza dei termini, farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.

tramite Posta Elettronica Certificata, indirizzata a comune.livorno@postacert.toscana.it, purché, in questo caso, l’istanza sia debitamente sottoscritta, corredata da una marca da bollo e da una fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente. In questo caso, per il rispetto della scadenza dei termini, farà fede l’ora di spedizione dell’istanza.

L’istanza di opposizione sarà valutata dal Responsabile del Procedimento. La graduatoria provvisoria potrà pertanto essere modificata, in esito alla valutazione delle opposizioni presentate.

Resta fermo l’esercizio dell’autotutela in caso di eventuali errori materiali nella trascrizione dei dati.

Per informazioni:

Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, Via Enrico Pollastrini, 1

Telefono: 0586820419

Orario di apertura: Lunedì e venerdì 9:00 – 13:00, martedì e giovedì 15:30 – 17:30, chiuso il mercoledì

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin