Home

Cronaca

Aree pubbliche

Ex deposito Atl, Ghiozzi (Lega): Capannoni non recuperati, area al buio, auto vandalizzate

Aree pubbliche

28 Novembre 2023

Ex deposito Atl, Ghiozzi (Lega): Capannoni non recuperati, area al buio, auto vandalizzate

Livorno 28 novembre 2023 – Ex deposito Atl, Ghiozzi (Lega): Capannoni non recuperati, area al buio, auto vandalizzate

Ex deposito ATL, la denuncia del capogruppo Lega in Comune, Carlo Ghiozzi: “Ecco una serie di capannoni non recuperati dall’Amministrazione e che sono diventati molto pericolosi. Intorno c’è un parcheggio pubblico dove di notte le auto dei residenti vengono vandalizzate. La zona è buia e priva di controlli. Riteniamo opportuno che l’area sia recuperata prima possibile, anche con progetti che coinvolgano i giovani ma che non diano fastidio ai residenti, in un’ottica di convivenza. “Risulta – prosegue Ghiozzi – che alcune aree qui siano occupate e che a seguito di effrazioni nelle auto vi sia stata recuperata la refurtiva. Riteniamo che ci sia realmente un problema di sicurezza oltre che di civiltà”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin