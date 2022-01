Home

7 Gennaio 2022

Ex dipendenti MT, USB organizza nuova manifestazione per il 10 gennaio

Livorno 7 gennaio 2022

Mentre da oltre 15 giorni vanno avanti i presidi di fronte ai piazzali Bertani, alla sponda est della Darsena Toscana e in Sintermar con blocchi e rallentamenti della circolazione, la scietà MT Logistica ha annunciato di aver attivato la procedura di fallimento.

Sarà quindi nominato un curatore fallimentare che dovrà prendere in mano la situazione debitoria approvando direttamente gli eventuali pagamenti.

“Tradotto: l’ultimo stipendio e il TFR dei lavoratori sono concretamente a rischio e i tempi per l’erogazione si allungano.

Dopo il licenziamento un altro colpo per gli ex dipendenti MT” dichiara il sindacato Usb Livorno

Proprio per queste ragioni il sindacato USB Livorno organizza nella giornata di lunedì 10 gennaio a partire dalle ore 8 una nuova manifestazione di fronte all’uscita del piazzale Bertani posta in VIA LEONARDO DA VINCI di fronte alla Solvay, 50 m prima del distributore IP (e non all’ingresso di Via Firenze).

Il sindacato ha anche richiesto un incontro con il Ministro Orlando che sarà presente a Livorno il 15 gennaio per esporre la situazione degli ex lavoratori.

