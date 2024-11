Home

Provincia

Ex Faro, partiti i lavori di demolizione dopo l’ultima sentenza del Tar

Provincia

8 Novembre 2024

Ex Faro, partiti i lavori di demolizione dopo l’ultima sentenza del Tar

San Vincenzo (Livorno) 8 novembre 2024 Ex Faro, partiti i lavori di demolizione dopo l’ultima sentenza del Tar

Dopo anni di contenzioso i lavori di demolizione all’ex Faro sono partiti per effetto dell’ultima sentenza del Tar Toscana che ha concesso 30 giorni di tempo per ultimare le opere di rimessione in pristino.

La sentenza giunge all’indomani della chiara affermazione delle ragioni del Comune sancite dalla sentenza del Consiglio di Stato l’11 ottobre scorso, che ha definitivamente chiarito che le opere all’ex Faro sono prive di permesso di costruire. Si certifica così la correttezza dell’incredibile lavoro svolto dagli uffici in una vicenda estremamente complicata che ha occupato le energie di un intero settore strategico per il Comune almeno negli ultimi tre anni.

Il ripristino dello stato dei luoghi non rappresenta solo l’eliminazione di un’area di degrado nel centro urbano ma la possibilità di chiudere una vicenda simbolo della gestione degli strumenti urbanistici in questo Comune per aprire una nuova fase.

Si chiude anche l’atteggiamento ambiguo dell’interpretazione delle norme che comporta incertezza per tutti e può produrre storture anche irreversibili. Purtroppo per ottenere un risultato così importante, è stato necessario un lunghissimo iter giudiziario del tutto sproporzionato allo stesso valore delle opere realizzate.

Questo dunque è un momento di svolta in cui tutti possono riconoscersi, inclusi coloro che hanno a più riprese invitato l’amministrazione a desistere, una nuova fase che non può che aprirsi a partire dalla presa d’atto delle responsabilità politico amministrative di chi ha scritto questa pagina di storia locale.