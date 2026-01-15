Home

Politica

15 Gennaio 2026

Livorno 15 gennaio 2026 Ex Ilva, Potenti (Lega): “Da Governo impegno per comparto chimico a Rosignano.”

“Nel giorno del via libera in Senato del ddl di conversione in legge del decreto ex-ILVA, saluto con soddisfazione l’approvazione del mio Odg sulla situazione dell’Ineos Inovyn di Rosignano Solvay. È forte la preoccupazione per una realtà che interessa 400 lavoratori diretti e l’indotto. Per questo è importante il voto di oggi che impegna il governo a valutare l’adozione di misure straordinarie di sostegno al settore manifatturiero, con particolare riferimento al comparto chimico. Continuerò a vigilare sul dossier Ineos nell’interesse dei lavoratori, della comunità e contro ogni tentativo di delocalizzazione”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, Senatore della Lega e membro della VIII Commissione a Palazzo Madama.