13 Luglio 2024

Piombino (Livorno) 13 luglio 2024 – Ex Ilva: Tenerini (Fi): Ok Ue a prestito ponte conferma credibilità Governo

“Il via libera dell’Ue al prestito ponte di 320 milioni di euro per Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria conferma la credibilità del Governo di centrodestra. Finalmente l’Italia ha l’autorevolezza necessaria per non dover subire diktat, ma al contrario adottare soluzioni efficaci per rilanciare il tessuto produttivo.

L’ex Ilva è stata messa in ginocchio dalle decisioni scellerate assunte dalla sinistra. Con il centrodestra al governo, invece, abbiamo messo in campo una politica industriale capace di rispolverare e rilanciare il settore strategico dell’acciaio.

Grazie a questa boccata di ossigeno diamo prospettive occupazionali concrete ai lavoratori e alle loro famiglie, rendendo al contempo sempre più competitiva l’azienda”. Lo scrive la deputata Chiara Tenerini, Responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia.