Ex Lonzi, da discarica a luogo pubblico, l’idea dell’assessore regionale Monni

15 Maggio 2024

Questa mattina si è svolto un sopralluogo nell’area ex Lonzi Metalli, a Livorno, per l’assessore regionale all’ambiente Monia Monni, per valutare lo stato della bonifica del sito

Proprio all’interno dell’ex sito di trattamento rifiuti l’assessore Regionale dichiara che l’area è stata bonificata con soldi pubblici e che la regione sta valutando di mettere un onere reale sull’area. L’area con le bonifiche è stata rivalutata ed è giusto che possa essere restituita anche alla cittadinanza.

Video (Ex Lonzi bonificata con soldi pubblici, le parole dell’assessore regionale Monni)

“La norma dice che chi inquina paga e siccome la messa in sicurezza dell’area è stata realizzata a carico della Regione; l’idea è quella di restituire l’area ai cittadini, quindi al comune e valorizzarla come area pubblico”. Conclude così l’assessore Monni