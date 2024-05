Ex Lonzi, Gazzetti: “Ferita che doveva essere sanata grandissima soddisfazione per lavoro fatto dalla Regione”

Home

16 Maggio 2024

Livorno 16 maggio 2024 – Il consigliere regionale Pd interviene a seguito del sopralluogo avvenuto questa mattina insieme all'assessora all'ambiente Monia Monni nell'area ex Lonzi

Il consigliere regionale Pd interviene a seguito del sopralluogo avvenuto questa mattina insieme all’assessora all’ambiente Monia Monni nell’area ex Lonzi

“L’area dell’ex Lonzi Metalli è stata per anni uno sfregio nel territorio livornese. Una ferita che doveva essere sanata. Ecco perché stamani è stato emozionante vedere i risultati dello straordinario lavoro che la Regione sta portando avanti in quella zona, per arrivare ad un risanamento totale.

Un lavoro che non si sarebbe potuto realizzare senza la determinazione e la sensibilità dell’assessora regionale Monia Monni alla quale va il mio grazie più grande, che voglio estendere anche ai suoi uffici ed a tutte e tutti i dipendenti regionali che, insieme alle ditte specializzate, stanno rendendo possibile questo risultato.

Un compito non semplice, fatto di scelte precise e investimenti cospicui, il tutto in piena condivisione con l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Salvetti e con il lavoro dell’assessora Cepparello.

Era questo quello che immaginavamo come risposta quando trattammo di questa vicenda anche nella Commissione d’inchiesta istituita dal Consiglio Regionale alla quale sono onorato di aver portato il mio contributo.

E fu poi il costante ascolto del territorio, delle Istituzioni e dei cittadini che ci spinse ad agire come Regione creando un progetto di risanamento, smaltimento e recupero. Un’attività immaginata non solo per “ricucire” un territorio ma anche per difendere la dignità di una comunità locale e regionale che non poteva tollerare che frasi come “I bambini? Che muoiano! Io li scaricherei in mezzo alla strada i rifiuti” restassero senza una risposta concreta.

Ecco perché torno è motivo di orgoglio essere riusciti, grazie all’impegno dell’assessora Monni, a concretizzare questa azione, a tutela della salute delle persone e dell’ambiente Ad oggi la Regione, e ringrazio il Presidente Eugenio Giani per la sua attenzione, si è fatta carico dei costi di risanamento che hanno portato alla rimozione di circa 6500 tonnellate di rifiuti.

Ma adesso, come ha dichiarato l’assessora Monni, l’auspicio è che trovi piena attuazione il principio che “chi inquina paga” e che si riesca, anche utilizzando strumenti innovativi, a restituire alla comunità questo luogo che potrebbe diventare un simbolo di rinascita e tutela.

Mi dichiaro subito disponibile a sostenere anche questo impegno nelle forme e nelle modalità che saranno più utili. Del resto i risultati visti stamani, non lo nascondo, rappresentano anche una grandissima soddisfazione personale, un modo per onorare quell’impegno assunto al momento della mia elezione di impegnarmi, con tutte le mie forze, per dare risposte alle nostre comunità.

Il lavoro ovviamente continua e non cesserà sino a quando non sarà scritta la parola fine anche a questa vicenda”. È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd che questa mattina insieme all’assessora all’ambiente Monia Monni ha preso parte al sopralluogo nell’area dell’Ex Lonzi di Livorno.

