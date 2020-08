Home

Cronaca

Ambiente

Ex Lonzi Metalli, il Comune rimuoverà 3000 tonnellate di rifiuti

Ambiente

4 Agosto 2020

Ex Lonzi Metalli, il Comune rimuoverà 3000 tonnellate di rifiuti

L'operazione costerà 250 mila euro ed è finanziata dalla Regione Toscana

Il Comune di Livorno rimuoverà 3000 tonnellate di rifiuti urbani dalla ex Lonzi Metalli. Accordo con la Regione

Livorno, 4 agosto 2020 – Comune di Livorno (assessore Giovanna Cepparello) e Regione Toscana (assessore Federica Fratoni) hanno firmato un accordo per avviare in tempi brevi, entro il mese di settembre , la rimozione di 3000 tonnellate di rifiuti (su un totale di 7800) dall’impianto della ex Lonzi Metalli, rimasti nelle aree della società di via del Limone dopo il suo fallimento e la chiusura.

L’assessore all’Ambiente del Comune di Livorno Giovanna Cepparello:

“i rifiuti che verranno tolti dal Comune (che si sta attivando per affidare l’incarico ad Aamps) in virtù di questo accordo, sono:

quelli urbani, che non richiedono analisi per la loro classificazione (come alcune tonnellate di plastica; carta; legno; alluminio; pneumatici);

il percolato delle acque di dilavamento che invece richiede analisi – ovvero quello che finisce dopo la pioggia nelle vasche di stoccaggio – con rischio, essendo le vasche piene, di contaminazione per l’ambiente)”.

Nel febbraio scorso, dopo il fallimento della Lonzi, la Regione aveva revocato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Allo stesso tempo aveva intimato alla società di allontanare in tempi brevi i rifiuti dall’impianto. (previa caratterizzazione e successiva predisposizione di un piano, nonché messa in atto di adempimenti per evitare l’insorgenza di problematiche ambientali).

Vista l’inerzia della ex Lonzi, la Regione ha messo in atto le procedure per affidare a terzi l’esecuzione della rimozione dei rifiuti.

Durante l’intervento di messa in sicurezza d’emergenza dell’impianto, Arpat ha sollecitato la rimozione, in tempi brevi, di varie tonnellate di rifiuti che non richiedono come detto analisi ma che rappresentano un pericolo per gli incendi in modo da liberare spazio e limitare le problematiche legate al rischio ambientale e al rischio incendi, più il percolato, nell’attesa della caratterizzazione dei restanti rifiuti che necessitano invece di analisi.

A questo scopo appunto la Regione ha stipulato l’accordo con il Comune, che si è reso disponibile a togliere intanto percolato e rifiuti che non richiedono analisi, mettendo a disposizione dell’Ente locale le risorse, ovvero 250 mila euro per la rimozione, comprensiva della redazione preventiva di uno specifico piano, verificato dalla Regione stessa e da Arpat, con l’affidamento dell’operazione a un soggetto specializzato.

Il Comune sta già lavorando per affidare l’intervento ad Aamps, trattandosi di rifiuti urbani.

Le risorse copriranno anche lo svolgimento dell’attività di sorveglianza con supporto di Arpat e la rendicontazione dell’operazione.

Parallelamente la Regione ha avviato la procedura in danno alla ex Lonzi Metalli, con eventuale messa in riscossione, qualora le spese di questa operazione non fossero coperte dalla fideiussione che la società di via del Limone aveva messo a garanzia della Regione stessa.

‘Si tratta di un primo passo importante’, commenta l’Assessora Cepparello, ‘per mettere in sicurezza una vera e propria emergenza ambientale che ha funestato il nostro territorio. Procederemo nei mesi successivi, in sinergia con la Regione, per liberare l’intero impianto dai rifiuti. Questo era e rimane il nostro impegno. Desidero ringraziare l’Assessora Fratoni, cofirmataria dell’accordo, e il Consigliere Gazzetti che ha seguito la vicenda, nonchè i tecnici di Regione e Comune e l’Arpat.’

Questo documento e’ formato esclusivamente per il destinatario.

Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy vigente, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR – e quindi ne e’ proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata.

Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.