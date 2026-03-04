Home

Cronaca

Ex scuola di via Poerio, prosegue la riqualificazione finanziata dal PNRR

Cronaca

4 Marzo 2026

Ex scuola di via Poerio, prosegue la riqualificazione finanziata dal PNRR

Livorno 4 marzo 2026

Mirabelli: nuova vita per l’ex scuola di via Poerio diventerà Centro polifunzionale per la famiglia

Prosegue nella zona nord di Livorno la rifunzionalizzazione dell’ex scuola dell’infanzia di via Poerio, nel quartiere Shangai. L’edificio, oggetto di un importante intervento di riqualificazione, è destinato a diventare un moderno Centro polifunzionale per la famiglia, con servizi e spazi dedicati all’inclusione e al sostegno delle nuove generazioni.

A fare il punto sull’avanzamento dei lavori è l’assessore comunale alle Opere e lavori pubblici, Patrimonio e Manutenzioni, Federico Mirabelli, che sottolinea l’importanza strategica dell’intervento per il territorio.

Il progetto rientra nel Piano asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per le famiglie finanziato con fondi del PNRR e prevede un investimento complessivo di 2 milioni e 170mila euro. Un finanziamento significativo che consentirà di restituire alla città uno spazio completamente rinnovato e funzionale.

Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori sugli impianti, una fase cruciale del cantiere. Le prossime attività riguarderanno l’implementazione del controsoffitto, la posa delle nuove pavimentazioni, l’installazione degli infissi, la tinteggiatura interna e la sistemazione delle aree esterne.

Intanto le impalcature esterne sono state parzialmente rimosse, rendendo già visibili gli interventi effettuati sulle facciate e sulla copertura dell’edificio. Un segnale concreto dell’avanzamento dei lavori e della trasformazione in corso.

L’obiettivo dell’amministrazione è creare uno spazio moderno e accogliente, capace di offrire servizi di supporto alle famiglie, occasioni di socialità e opportunità educative in un quartiere che potrà così contare su un nuovo presidio pubblico.

Il Centro polifunzionale per la famiglia rappresenta dunque un tassello importante nel percorso di riqualificazione urbana e di potenziamento dei servizi, con particolare attenzione ai bisogni delle famiglie e all’inclusione sociale.